Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson, fragilisé par le "partygate", soumis à une motion de défiance des députés de son parti

Boris Johnson est affaibli par des mois de "partygate", le scandale sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements. Le Premier ministre britannique affrontera lundi 6 juin un vote de défiance des députés du Parti conservateur. Le scrutin se tiendra entre 18 heures et 20 heures (heures locales) (entre 19 heures et 21 heures) et le résultat annoncé dans la foulée. "Le seuil des 15% des parlementaires demandant un vote de confiance du chef du Parti conservateur a été dépassé", a annoncé dans un communiqué Graham Brady, président du comité 1922 chargé des questions d'organisation interne.

Loin de mettre un point final au scandale qui plombe le gouvernement conservateur depuis six mois, la publication la semaine dernière d'un rapport administratif détaillant l'ampleur des violations des règles anti-Covid à Downing Street a suscité de nouveaux appels à la démission.