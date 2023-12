Royaume-Uni : gare aux "fatbergs" dans les canalisations

Pour ne pas que d'énormes bouchons de graisse ne bloquent les égouts, les Britanniques sont priés de jeter les déchets de leurs repas de fêtes ailleurs que dans leur évier ou leurs canalisations.

Entre les décorations, le choix des cadeaux et le menu festif, c’est un sujet inattendu et certainement pas le plus appétissant, qui s'invite dans les conversations. Avant le repas de Noël, les Britanniques sont priés de penser à leurs égouts. Comme chaque année, les compagnies en charge des eaux usées prient les Anglais de se poser une question : que vont-ils faire de la graisse de cuisson de la dinde ou de l'huile de friture ? "Nous la mettons dans un récipient et on jette le tout à la poubelle, pas dans l'évier", explique un homme.

Un monstre de graisse

Car les petites douceurs de Noël sont susceptibles de se transformer en cauchemar souterrain. En refroidissant, la graisse se solidifie avec d'autres déchets, créant des blocs durs comme de la pierre, qui bouchent les canalisations. Les plus gros sont surnommés "fatbergs", des icebergs de graisse. En 2017, un énorme bouchon de 130 tonnes et 250 mètres de long a ainsi bloqué les égouts à l’est de Londres (Angleterre). Il a fallu neuf semaines de travail aux égoutiers pour en venir à bout.