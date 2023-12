Guerre entre Israël et le Hamas : sombre Noël

Au 79ème jour de la guerre entre Israël et le Hamas, la veillée de Noël est triste, marquée par le drame. A Bethléem, à dix kilomètres au Sud de Jérusalem, la fête n’est pas au rendez-vous.

La joie de Noël n’a pas atteint Bethléem. La place principale ,normalement pleine de monde et décorée, est vide. Quelques personnes s’attroupent autour d’une crèche entourée de barbelés. Les chrétiens palestiniens de terre sainte ont aujourd’hui le cœur à Gaza. "Nous nous sentons tellement désespérés et on a très peur de ce qu’il pourrait se passer encore", témoigne une femme, rencontrée sur la place. "Comment voulez-cous que nous fêtions Noël dans cette situation ?" , s’interroge un autre, "on est trop tristes", ajoute-t-il.

Un accès exceptionnel à la Cisjordanie

En signe de solidarité, un immense drapeau palestinien a été déployé sur la place. Israël a ouvert exceptionnellement l’accès à la Cisjordanie aujourd’hui. Mais les pèlerins et les touristes du monde entier ,qui chaque année affluent par milliers, n’ont pas pu ou osé venir. Toutes les boutiques sont vides, depuis le 7 octobre, l’activité commerciale de la ville a chuté de 60 %. Un vendeur explique qu’il ferme sa boutique, n’ayant eu aucun client de la journée. Même le patriarche a été accueilli dans des conditions modestes. Un Noël sobre, pour prier pour la paix.