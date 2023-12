Accueil Culture Noël et fêtes de fin d'année Noël et fêtes de fin d'année : la vente de mortiers d'artifice sous haute surveillance Durée de la vidéo : 1 min Noël et fêtes de fin d'année : la vente de mortiers d'artifice sous haute surveillance Pour empêcher l'utilisation de pétards et de mortiers d'artifice le soir du Nouvel an, le ministère de l'Intérieur a demandé une hausse des contrôles sur les sites d'achats et les réseaux. Les contrôles aux frontières vont également être renforcés. - (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Méral, M. Bougault, O. Longueval, M.-C. Ide, M. Cazaux, F. Daireaux, L. Caboche, F. Ducobu, N. Ménad, G. Boulat, L. Michel France Télévisions

Des mortiers d'artifice, utilisés contre les forces de l'ordre, pendant les fêtes de fin d'année. C’est la crainte de Gérald Darmanin. Les saisies explosent. 150 000 sur toute l'année 2022, 200 000 sur les huit premiers mois de 2023, en raison des émeutes de juillet dernier. Alors, le ministère de l’Intérieur demande aux préfets de renforcer les contrôles sur les sites en ligne et les réseaux sociaux. Vérification aussi du respect des règles par les commerçants, comme de l'origine des produits. Mais dans les faits, il est facile de se procurer des mortiers sur Internet, comme nous l'avons testé sur un réseau crypté. Les contrôles aux frontières renforcés Autre difficulté, les ventes dans les zones frontalières, en Allemagne ou en Belgique. Dans un magasin belge, on trouve 40 % de clientèle française. Les prix sont moins élevés et la réglementation moins sévère. En France, la semaine prochaine, les préfets vont prendre, comme l'an dernier, des arrêtés pour interdire la vente et le transport. Des règles qui ne s'imposent pas en Belgique. "On aura sans doute des clients en plus si un arrêté préfectoral est pris", souligne Delphine Gora, gérante d’un magasin d’artifices. Le ministère indique d'ailleurs que les contrôles aux frontières seront renforcée la semaine prochaine.

