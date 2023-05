Royaume-Uni : un homme suspecté d'être armé arrêté devant le palais de Buckingham

Le couronnement de Charles III aura lieu le samedi 6 mai au Royaume-Uni. La sécurité sera un enjeu majeur de la cérémonie. Le journaliste Ambroise Bouleis, en direct de Londres, mercredi 3 mai, revient sur l'arrestation, la veille, d'un homme suspecté d'être armé aux abords du palais de Buckingham.

Le couronnement de Charles III est prévu le samedi 6 mai au Royaume-Uni. Alors que les préparatifs se poursuivent, la sécurité sera un enjeu majeur de la cérémonie. En direct de Londres (Royaume-Uni), le journaliste Ambroise Bouleis revient, mercredi 3 mai, sur l'arrestation, la veille, d'un homme aux abords du palais de Buckingham : "Un homme a été arrêté par la police londonienne. Il était suspecté d'être armé d'un couteau, et il venait de lancer des objets à travers les grilles du palais, parmi lesquels, apparemment, des cartouches d'arme à feu."

La police privilégie la thèse de troubles de santé mentale

"La police a trouvé sur lui un sac suspect, et par précaution, elle a souhaité le détruire dans une explosion contrôlée qui a été entendue par tous les témoins et les nombreux touristes qui se trouvaient au palais de Buckingham mardi soir", poursuit le journaliste, qui précise qu'il n'y a aucun blessé. "Le roi et la reine, eux, ne se trouvaient pas au palais de Buckingham à ce moment-là", ajoute-t-il. "Pour l'heure, la police londonienne privilégie pour cet incident la thèse de troubles de santé mentale du suspect", conclut Ambroise Bouleis.