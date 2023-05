Royaume-Uni : le tourisme londonien déjà dopé par le couronnement de Charles III

Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la capitale britannique, alors que le Royaume-Uni s’apprête à couronner Charles III à Westminster. Une excellente affaire pour les professionnels du tourisme.

Londres est déjà en ébullition : la capitale britannique s'apprête à couronner son couple royal samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la ville, où les festivités vont durer trois jours.

>> Couronnement de Charles III : découvrez le programme des festivités au Royaume-Uni

La plupart des hôtels font déjà le plein mais il reste des chambres disponibles. Les Américains répondent présent et traversent l'Atlantique en nombre. Ils représentent 40% du contingent étranger moins important que prévu, reconnaît Tracy Halliwell, qui dirige la branche tourisme de visitlondon, l'agence de promotion de la ville.

L'évènement attire une clientèle plutôt nationale

"Il y a eu beaucoup d'événements royaux à Londres ces dernières années, explique-t-elle. Le couronnement attire finalement plus la clientèle nationale, les Britanniques qui ne veulent pas le rater."

"Il y aura bien sûr beaucoup de visiteurs étrangers, mais moins que pour le jubilé de platine ou les funérailles de la Reine." Tracy Halliwell à franceinfo

Les commerces du centre-ville, à Covent Garden et Soho principalement, attendent près de deux millions de visiteurs. Des gens qui iront au restaurant, qui voudront rapporter des souvenirs… Les professionnels espèrent un chiffre d'affaires global de 57 millions d'euros. Pour Tracy Halliwell aucun doute, la famille royale sert à quelque chose : "D'un point de vue touristique, absolument !"

D’ailleurs, devant les grandes grilles noires de Buckingham Palace, se trouvent déjà bon nombre de badauds, comme Gillian : cette Nord-Irlandaise qui vit aux Etats-Unis depuis quinze ans a fait le voyage exprès pour l'événement.

"J’adore le roi et la reine ! Ils ont besoin de tout notre soutien ! On est venus pour repérer les lieux et on espère qu’on ne sera pas trop loin pour bien voir le balcon…" Gillian à franceinfo

Et pour ne rien louper, certains ont même planté leur tente ! Un peu plus loin, le long du Mall, la grande avenue qu'empruntera deux fois le carrosse royal samedi, July fait partie de ces mordus de la monarchie, et s'est installée dès mardi midi. "Pour avoir la meilleure place et participer à la fête, précise-t-elle. Je n’en reviens pas d’avoir trouvé un emplacement si formidable !"

Exceptionnellement, les pubs pourront fermer deux heures plus tard. De vendredi à dimanche, ils resteront ouverts jusqu'à une heure du matin. Ils espèrent ainsi faire couler 62 millions de pintes, et dégager un bonus de 136 millions d'euros par rapport à un week-end normal.