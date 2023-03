Réformes des retraites : la mobilisation pourrait perturber la visite de Charles III en France

Dès le dimanche 26 mars, le roi Charles III, accompagné de Camilla, sera en France pour une visite d’État. Dans un contexte de mobilisation contre la réforme des retraites, le séjour pourrait être perturbé.

Le roi Charles III et Camilla sont attendus en France, dimanche 26 mars. Premier voyage d’État pour les époux royaux, alors que Paris vit au rythme des manifestations et croule sous les poubelles. Les détritus s’amoncellent devant l’ambassade de Grande-Bretagne, où le roi et la reine consort séjourneront. Au programme de cette visite : Arc de Triomphe, descente des Champs-Elysée, galeries d’art, dîner d’État au château de Versailles puis voyage vers Bordeaux (Gironde) et ses vignobles.

Des manifestations prévues

Toutefois, dans ce contexte de tensions en France, les experts anglais prédisent déjà quelques changements. Richard Fitzwilliams, expert royal, explique : "Il est possible, étant donné les déclarations des leaders syndicaux, que les plans pour le voyage à Bordeaux soient modifiés." Après leur étape parisienne, le roi et son épouse iront à Bordeaux en train, il était prévu qu’ils y circulent en tramway, mais ça pourrait être compliqué en raison de manifestations. Certains politiques demandent même l’annulation de cette visite. Selon eux, le contexte social le justifie. Dans ce contexte, cette visite est aussi un défi pour les forces de l’ordre.