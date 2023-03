Info franceinfo Le roi Charles III sera en France du 26 au 29 mars pour sa première visite d'Etat, un discours est prévu devant les parlementaires

L'invitation avait été lancée au souverain britannique par Emmanuel Macron lors des obsèques d'Elizabeth II.

Ce sera sa première grande sortie en dehors du Royaume-Uni. Le roi Charles III sera en visite en France du 26 au 29 mars, selon les informations de France Télévisions, confirmées par l'Elysée. Le souverain britannique, qui sera couronné le 6 mai, accordera ainsi à la France sa première visite d'Etat. Il se rendra ensuite en Allemagne jusqu'au 31 mars, précise le palais de Buckingham.

Accompagné de son épouse, Camilla, Charles III commencera sa visite à Paris. Il doit assister le lundi 27 mars à une cérémonie à l'Arc de triomphe en fin de matinée, avant d'être accueilli au palais de l'Elysée. Un discours devant les députés et les sénateurs est également prévu. Le soir, un dîner d'Etat est envisagé au château de Versailles (Yvelines). "La visite célébrera les relations du Royaume-Uni avec la France et l'Allemagne, en soulignant notre histoire, notre culture et nos valeurs communes", a réagi le palais de Buckingham.

Une visite entre Paris et Bordeaux

Le lendemain, Charles III se rendra à Bordeaux, où il inaugurera un consulat et visitera un vignoble. Il terminera par la visite d'un site touché par les incendies de 2022. Celui qui était alors prince de Galles s'était déjà rendu dans la cité girondine, en 1977, à l'occasion d'une exposition sur la peinture britannique, comme le rappelait en 2021 Sud Ouest.

Pour l'Elysée, cette visite "constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays". Emmanuel Macron et Charles III "ont par le passé étroitement collaboré pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique".

L'invitation avait été lancée par Emmanuel Macron lors des obsèques de la reine Elizabeth II. "J'ai eu l'occasion d’inviter le roi Charles à venir en France quand cela sera approprié pour lui", avait déclaré le président de la République, le 16 septembre. Lors de son règne, la mère de Charles III avait déjà fait de la France le pays (avec l'Allemagne) ayant eu le droit au plus grand nombre de voyages d'Etat, en dehors des membres du Commonwealth.