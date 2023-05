Couronnement de Charles III : tenue correcte exigée pour le roi

À quatre jours de la cérémonie du couronnement du nouveau roi d'Angleterre, le 13 Heures vous fait découvrir les détails des tenues exigées par le protocole vestimentaire pour cet événement, durant lequel le monde entier aura les yeux rivés sur Londres.

Une tunique et un manteau dorés : voilà ce que revêtera Charles III samedi 6 mai, juste avant de recevoir la couronne. Cette tenue n'a pas été portée depuis le couronnement d'Elizabeth II. Selon Caroline de Guitaut, conservatrice adjointe des œuvres d’art du roi, "le tissu est fait d'étoffes d'or (...) Ce sont des vêtements très lourds à porter." Ce manteau couvert de symboles a été créé pour George IV, il y a plus de 200 ans, et a été porté par six autres souverains.



Des uniformes militaires passés au peigne fin

Le roi a déjà essayé ses tenues pendant les répétitions, à l'abri des regards. Dans la rue, 7 000 militaires seront sur leur 31, comme les gardes écossais. Un tailleur de Londres (Royaume-Uni) reprise tout ce qui lui passe sous la main, afin de s'assurer qu'un bouton mal cousu ne soit pas source de stress. 2 200 invités sont attendus à l'abbaye de Westminster. La tenue de chacun sera scrutée avec la plus grande attention.