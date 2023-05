Handicap : faire du sport avec de l'asthme sévère, c'est possible

L'asthme concerne plus de 4 millions de personnes en France. Les spécialistes veulent briser certaines idées reçues concernant cette pathologie et notamment la pratique du sport. Le 13 heures a rencontré Dorian Chérioux, 27 ans, asthmatique sévère et aspirant marathonien.

C'est la dernière minute d'échauffement avant le top départ. Dorian Chérioux est prêt pour sa course de 10 km : "J'ai ma musique, mon téléphone et mon traitement de secours", décrit-il. Lorsque son asthme sévère a été diagnostiqué, à 21 ans, il s'est lancé le défi de se mettre à la course à pied. Il a commencé l'entraînement avec un suivi médical et un an de rééducation respiratoire. Son premier kilomètre couru a été une petite victoire. Lundi 1er mai, il a signé son meilleur temps. Une pathologie encore mal reconnue L'asthme est encore mal reconnu. Dorian a déjà dû se justifier face à un employeur, le jour où il a demandé une absence pour un rendez-vous médical. Il suit maintenant une biothérapie qui réduit l'inflammation des bronches. S'il a la chance d'être diagnostiqué et d'avoir un traitement efficace, ce n'est pas le cas de tous les asthmatiques. "Quasiment 50 à 60% des asthmatiques sont mal contrôlés", estime le pneumologue Gilles Garcia. Les symptômes de l'asthme, comme une toux ou des bronchites à répétition, sont à signaler au médecin.