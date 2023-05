Couronnement de Charles III : les festivités continuent

Dimanche 7 mai, au lendemain du couronnement de Charles III, la fête continue dans les rues du Royaume-Uni. À travers le pays, 67 000 concerts, fêtes de voisinage et grands déjeuners ont été organisés.

Dimanche 7 mai, devant le château de Windsor, les spectateurs se pressent avant le grand concert. Loin de la solennité du couronnement, la veille, William et Kate s’offrent un bain de foule. Le couple princier boit un verre, pose pour une photo et prend le temps d’échanger avec les Britanniques. À travers tout le Royaume-Uni, 67 000 concerts, fêtes de voisinage et grands déjeuners ont été recensés. À Regent's Park, à Londres, un immense pique-nique a été organisé.

"L’occasion d’être heureux"

"C’est une journée amusante passée tous ensemble. La famille royale est tellement importante pour nous", témoigne une femme. Pour participer à ce déjeuner, il fallait acheter un ticket et surtout jouer le jeu avec des accessoires. L’événement est fédérateur. "La vie est dure en ce moment, c’est l’occasion d’être heureux", indique une participante. Ce pique-nique prend des allures de banquet. Les participants n’ont pas lésiné et ont concocté des menus appétissants. Devant le 10 Downing Street, le Premier ministre a lieu aussi organisé un grand déjeuner.