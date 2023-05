États-Unis : une tuerie fait huit morts au Texas

Samedi 6 mai, un homme a tiré sur la foule sur le parking d’un supermarché au Texas, aux États-Unis. Il a fait huit morts et sept blessés, lors de cette 195e tuerie de masse de l’année.

La scène est glaçante. Sur des images, le tueur descend de voiture et aussitôt, ouvre le feu sur des passants. Des tirs rapprochés à intervalle régulier, samedi 6 mai, sur le parking d’un centre commercial d’Allen, au Texas (États-Unis), où des clients sont venus faire leurs courses. Ils s'abritent derrière des voitures et fuient. La fusillade a fait huit morts et sept blessés, dont des enfants et des adolescents. La foule est évacuée, puis filtrée par la police. "On a entendu des coups de feu, vu des lumières et on s’est réfugiés dans le magasin en fermant la porte", témoigne une femme.

Le tireur abattu

Le tireur a été abattu par un policier. "À 15 heures 36, notre agent était présent pour un autre appel. Il a entendu des coups de feu, localisé les coups de feu, localisé le tireur, neutralisé le tireur", fait savoir Brian Harvey, le chef de la police d’Allen. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme aurait agi seul. Son identité n’a pas été diffusée par les autorités, bien qu’il soit identifié par le FBI. Les drapeaux vont être mis en berne sur les façades des bâtiments fédéraux. “Je demande à nouveau au Congrès d’adopter une loi interdisant les fusils d’assaut”, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Depuis le début de l’année, 195 tueries de masse ont été recensées aux Etats-Unis.