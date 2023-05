Royaume-Uni : William et Harry, l'héritier et le déchu

Présent au couronnement de son père, samedi 6 mai, à Londres (Royaume-Uni), le prince Harry a été relégué au troisième rang lors de la cérémonie. Ses relations avec son frère William et la famille royale britannique demeurent distendues.

Samedi 6 mai, le prince Harry a remonté seul la nef de l'abbaye de Westminster. À son passage, les regards se sont dérobés. Il lui faudra attendre 30 minutes pour voir son père entrer solennellement dans la basilique. Charles III est alors suivi du prince William et de Kate, en grande tenue. La cérémonie commence et le protocole dit au monde l'éloignement d'Harry. Théoriquement, les deux frères pourraient être assis côte à côte, mais ça n'est pas le cas. Harry est relégué avec les cousins au second degré.

Des liens rompus

En septembre dernier, à la mort de la reine Elisabeth, les deux frères et leurs épouses respectives avaient mis de côté leurs différends. Depuis, les confessions médiatiques d'Harry et Meghan ont rompu les liens et Buckingham ne cherche même plus à maintenir l'illusion. Ainsi, au balcon du palais, pour le salut solennel, Harry n'a pas été invité. Officiellement, il serait déjà dans l'avion pour les États-Unis.