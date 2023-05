Emploi : comment attirer les soignants ?

Les hôpitaux de Paris misent sur de nouvelles mesures pour recruter des soignants. L’AP-HP propose notamment à certains de ses infirmiers des aménagements de planning.

Aller chercher ses enfants à l’école, c’est le luxe de Sabrina Pauchet. Elle est infirmière, mais elle peut prendre tous ses mercredis et poser les jours dont elle a besoin. Ces aménagements de plannings lui permettent de passer plus de temps avec ses garçons de 9 et 2 ans. Depuis mars dernier, à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), les infirmières suppléantes auto-gèrent leurs plannings. Elles choisissent leurs affections et leurs jours de travail à travers une application avec plus de souplesse dans le choix des vacances et des week-ends.

Le logement, un autre levier

Ce dispositif a un double objectif. "On a deux cibles. Les professionnels que l’on souhaite recruter de l’extérieur, ceux qui seraient tentés par l’intérim. […] Et puis, retenir dans nos établissements les professionnels qui seraient tentés par l’intérim", détaille Fabienne Banchet, directrice des soins et des activités paramédicales. Le logement est un autre levier pour attirer les infirmiers. "Je ne serais pas venue travailler à Paris si je n’avais pas eu cette proposition de logement", explique une infirmière qui bénéficie d’un appartement à un prix attractif.