Couronnement de Charles III : le Royaume-Uni trépigne d'impatience

Au Royaume-Uni, le roi Charles III sera couronné samedi 6 mai. À Londres et ailleurs dans le royaume, l'impatience et l'excitation se font sentir, et les préparatifs des festivités sont déjà visibles dans les rues et les boutiques.

Sur le Mall, face au palais de Buckingham (Londres, Royaume-Uni), l’effervescence se mesure au nombre d’Union Jack et de couronnes. À deux jours des célébrations, Londres se met sur son 31 pour fêter son roi, jeudi 4 mai. Des préparatifs au petit goût d’impatience pour les spectateurs arrivés en avance. "Ça fait partie de notre histoire, ça apporte de la joie", assure une Britannique. "Ça va être l’expérience d’une vie", enchérit un homme. Une fièvre royale qui monte également chez de nombreux touristes français. Les boutiques de souvenirs ne désemplissent pas Pour les inconditionnels de la famille royale, l'occasion était immanquable. "Même si je ne suis pas anglais, j’ai besoin d’être là, j’ai besoin de vivre ça avec eux", témoigne Isabelle Lamirault. Un grand-père a décidé sur un coup de tête de traverser la Manche, pour que son petit-fils soit témoin de l’événement. Pour eux comme pour beaucoup, les boutiques de souvenirs seront un passage obligé. Elles ne désemplissent pas depuis des jours. En attendant que Londres entre en ébullition, dans la campagne anglaise, l’heure est plutôt à la concentration, pour des sonneurs de cloche amateurs, en pleine répétition. Samedi, ils carillonneront pendant deux heures pour célébrer leur roi.