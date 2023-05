Immigration : Gérald Darmanin attaque l'Italie et déclenche une crise diplomatique

Accusant Rome d'être "incapable" de gérer "la pression migratoire", jeudi 4 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a suscité l'indignation de l'exécutif italien. Le ministère des Affaires étrangères transalpin a annulé la visite qu'il avait prévu de faire à Paris.

La crise migratoire se trouve de nouveau au cœur des tensions entre Paris et Rome. En cause, les propos de Gérald Darmanin, qui a décidé de s'en prendre directement à la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. "L'Italie est incapable [...] de gérer cette pression migratoire. Ça veut dire que madame Meloni, c'est comme madame Le Pen, c'est-à-dire qu'elle se fait élire sur : 'Vous allez voir ce que vous allez voir', et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur RMC, jeudi 4 mai.

Le Quai d'Orsay échoue à calmer le jeu

À peine quelques heures plus tard, le ministre italien des Affaires étrangères riposte en décidant d'annuler sa visite à Paris, prévue le soir même. Le Quai d'Orsay a tenté de calmer le jeu, évoquant un "respect mutuel" entre les deux pays - en vain. La France et l'Italie s'étaient déjà déchiré en novembre dernier autour de l'accueil de l'Ocean Viking, un bateau de SOS Méditerranée.