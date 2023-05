Guerre en Ukraine : les attaques de drones au cœur du conflit

Le conflit ukrainien prend de plus en plus la forme d'une guerre de drones. Utilisée côté russe comme côté ukrainien, cette arme a ranimé le conflit, alors que la ligne de front était figée depuis plusieurs mois.

Des drones russes qui s’envolent pour le ciel ukrainien. L’image fait les titres de la télévision russe, jeudi 4 mai. Elle prétend qu’ils visaient des infrastructures. Selon les Ukrainiens, ils visaient en fait la capitale, Kiev (Ukraine), où les drones ont été interceptés, et Odessa, dans le sud du pays. Presque au même moment, une raffinerie russe prend feu. Là encore, il s’agirait d’une attaque d'un drone ennemi. Jeudi soir, le gouverneur de Sébastopol écrit sur son compte Telegram qu’un drone aurait été éliminé en Crimée près d’un aéroport.

Une contre-offensive ukrainienne imminente ?

Plus que jamais, le conflit est d’abord une guerre des drones. Depuis des mois, la ligne de front était figée, mais celui-ci se ranime et le bilan de la guerre s’alourdit. Mercredi ont eu lieu des scènes de panique à la gare et dans un supermarché de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, lors de tirs d'artillerie. Selon les Ukrainiens, 21 personnes ont perdu la vie, 46 ont été blessées. Les Russes n’ont fait aucun commentaire officiel. Avec cette montée des tensions, les deux armées sont obligées d’entraîner leurs soldats dans l’urgence. Une contre-offensive ukrainienne devrait être imminente, mais sur leur chemin, ils trouveront les fortifications construites par les Russes. Elles atteindraient 800 kilomètres de long, selon des estimations.