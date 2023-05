Couronnement de Charles III : un programme prévu au millimètre près

Le couronnement du roi britannique Charles III, qui aura lieu samedi 6 mai, est préparée avec une grande minutie. Au programme, entre autres, la descente de l'avenue du Mall en carrosse, une cérémonie officiée par l'archevêque de Canterbury, et la transmission de la couronne.

Le palais de Buckingham (Londres, Royaume-Uni) sera le point de départ d'une journée planifiée au millimètre près, pour le couronnement du roi Charles III. Les rues sont déjà bloquées, les estrades installées, et les derniers réglages se font autour de la résidence du souverain. "C'est d'ici que partira le couple royal à 11h20 heure française pour descendre l'avenue du Mall, passage obligé de toutes les cérémonies officielles", précise Valéry Lerouge, envoyé spécial à Londres, au Royaume-Uni.

2 000 invités de prévus

Charles et Camilla voyageront dans un carrosse noir et or. Le convoi rejoindra ensuite l'arche de l'Amirauté, avant de se rendre ensuite à l'abbaye de Westminster, le lieu de tous les couronnements de monarques britanniques depuis bientôt un millénaire. Au programme : deux heures de cérémonie, officiées par l’archevêque de Canterbury, devant 2 000 invités. Charles III recevra l’onction d’huile, la robe, le sceptre, la bague en saphir et la couronne portée par sa mère. Puis la famille royale viendra saluer la foule à son retour au palais, sans le prince Harry, ni le prince Andrew.