Mort d’Elizabeth II : Londres en pleine préparation des funérailles de la souveraine

"Après l’arrivée du cercueil d’Elizabeth II par avion mardi [13 septembre], il sera transporté au palais de Westminster (Londres, Royaume-Uni) mercredi par une escorte à cheval. Il restera là-bas pendant cinq jours, pendant lesquels le public pourra venir se recueillir 23 heures sur 24", explique Ambroise Bouleis, en direct du palais de Buckingham, à Londres (Royaume-Uni). Les funérailles se tiendront quant à elle le lundi 19 septembre, où des millions de personnes sont attendues.

Des funérailles d’État à organiser

Tous les regards seront donc bientôt braqués vers l’abbaye de Westminster, située à Londres. La reine Elizabeth y a épousé son époux Philip en 1947 et c'est donc là que se dérouleront ses funérailles d’État dans huit jours. Les préparatifs ont déjà commencé. Des dizaines de chefs d’État et de têtes couronnées sont attendues ainsi que des milliers de personnes pendant quatre jours, jusqu’au matin des obsèques. L’événement est la plus grosse opération sécuritaire jamais organisée dans le pays.