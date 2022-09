Mort d'Elizabeth II : Londres sous haute sécurité à l'approche des funérailles

En près de 800 ans d'existence, l'abbaye de Westminster de Londres (Royaume-Uni) a vu passer de nombreux grands moments d'histoire. Mais les funérailles de la reine Elizabeth II, prévues lundi 19 septembre dans l'abbaye, seront certainement le plus conséquent de tous, au vu de l'ampleur des préparatifs. Des employés mettent un dernier coup de peinture sur les installations qui accueilleront les centaines de caméras et les appareils photos de la presse.



Le cœur de Londres est quadrillé

L'endroit est encore accessible aux piétons, mais plus aux voitures. Les passants profitent de ces derniers instants avant que le périmètre ne soit entièrement bouclé, lundi. "On n'a jamais vu Londres aussi calme et silencieuse, on sent beaucoup de respect, et en même temps, on voit tout s'organiser", témoigne une habitante. Le cœur de Londres est quadrillé : policiers sur le toit de Buckingham, patrouille sur la Tamise. La menace terroriste reste considérable, selon les autorités britanniques.