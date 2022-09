Mort d'Elizabeth II : une souveraine devenue une véritable icône de la pop culture

Avec sa vie digne d'un roman, Elizabeth II a inspiré plus d'un réalisateur de cinéma, surtout pour ses périodes sombres, comme l'épisode Diana raconté dans le film "Spencer" l'an dernier. Mais c'est la série "The Crown" qui a relancé l'intérêt et l'affection du public. Mieux qu'une série télévisée, cette œuvre est une véritable encyclopédie sur la reine d'Angleterre. "Je pensais qu'elle était une personne plutôt froide, mais en voyant la série, elle m'a séduite", raconte une spectatrice.



Une véritable icône de la culture populaire

Le cinéma n'a pas toujours été aussi flatteur pour la reine, ni en 2015, dans le film "Les Profs 2", ni dans une autre parodie intitulée "Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?", dans laquelle la souveraine subit bien des outrages. Fidèle à son habitude, la reine ne commentait jamais les adaptations de sa vie à l'écran. Elle est devenue un personnage clé de la culture populaire. Elizabeth II a accédé au statut de véritable icône pop, grâce entre autres, aux tableaux d'Andy Warhol au milieu des années 80.