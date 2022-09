Mort d'Elizabeth II : un règne et une vie marqués par des mariages et des enterrements

La vie d’Elizabeth a été rythmée par les mariages ainsi que les enterrements. Le 20 novembre 1947, elle a épousé Philip, un officier de marine et lointain cousin. Le mariage a été fastueux, après les années de guerre. Ensemble, ils auront quatre enfants. Le 29 juillet 1981, l’aîné, Charles, a épousé Diana, devant 750 millions de téléspectateurs. La princesse a été adoubée par les Britanniques. En réalité, ce mariage quasi arrangé tourne au fiasco. Quinze ans après leur union, la reine elle-même leur aurait demandé de divorcer afin de préserver l’image de la monarchie.



Des dissensions familiales

La mort de Lady Di en 1997 a secoué le pays. Alors que le peuple pleure la princesse des cœurs, la reine se tait. Elle devient alors impopulaire pour la première et dernière fois de son règne. Elle lui rendra hommage quelques jours plus tard. En 2011, la monarchie retrouve le faste avec le mariage de William et Kate Middleton. Harry épouse de son côté Meghan Markle, une épouse américaine métisse et divorcée. Les relations sont compliquées. Deux ans après le mariage, le couple se met en retrait de la famille britannique et part aux États-Unis. Le 17 avril 2021, la reine a perdu son époux. L’album se referme, après 96 ans d’une vie au service des Britanniques.