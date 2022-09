Mort d'Elizabeth II : pourquoi Emmanuel Macron veut associer les Français au deuil des Britanniques

"Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", Emmanuel Macron a été l'un des premiers chefs d'Etat à rendre hommage à Elizabeth II, jeudi 9 septembre. Il a ainsi salué La reine aux seize royaumes aimait la France, qui le lui rendait bien", qui a a connu 10 présidents français au cours de ses 70 ans de règne.

"Le peuple français aussi porte son deuil", a-t-il ajouté en précisant qu'il adressait à "Sa Majesté le Roi" Charles III, "à la famille royale, au gouvernement de Sa Majesté et au peuple britannique le témoignage de son amitié séculaire et de sa tristesse".

