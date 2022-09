Mort d'Elizabeth II : le dernier adieu des Britanniques à leur souveraine

Une longue file d'attente s'étendait sur plusieurs kilomètres, à Londres (Royaume-Uni), jeudi 15 septembre. Des anonymes voulaient rendre hommage à Elizabeth II, leur souveraine, leur cheffe des armées, et une femme avant tout. "Je suis un ancien militaire, donc la reine a été ma patronne pendant 22 ans", confie un homme. Parmi la foule, des Britanniques bien sûr, mais aussi des touristes pour qui la monarchie est familière. "Comme le Japon a sa propre famille royale, qui a des liens étroits avec la famille royale britannique, j'ai de l'affinité pour eux", explique une Japonaise.



L'émotion est difficile à contenir

Des heures passées à attendre, mais à chaque fois dans la bonne humeur et dans l'échange. "C'est génial, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, on discute. C'est une amitié de quinze minutes, et chacun repart. C'est la sensation que tout le monde se rassemble", affirme une femme. Lorsqu'ils pénètrent enfin dans le grand hall du palais de Westminster, les voix s'éteignent. Seul le bruit des pas résonne. Un regard, une rapide révérence, l'émotion est difficile à contenir. Plus de 75 000 personnes sont attendues d'ici lundi 19 septembre, jour des funérailles de la reine.