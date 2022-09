Mort d'Elizabeth II : six kilomètres de queue à Londres pour se recueillir devant le cercueil

Le cercueil de la reine Elizabeth II repose toujours au palais de Westminster, à Londres (Royaume-Uni), jeudi 15 septembre. La file d'attente est longue pour pouvoir rendre hommage à la souveraine défunte, comme l'explique la journaliste Maëlys Septembre, en direct sur place : "Il faut compter environ cinq heures d'attente, pour l'instant". Des bracelets numérotés ont été distribués aux personnes présentes dans la file d'attente.

Pas de photos à l'intérieur

"Concernant la longueur de cette file d'attente interminable, sachez qu'on peut suivre en direct, en temps réel sur les réseaux sociaux, sa longueur et son évolution. Pour l'instant, on est à six kilomètres de queue. Une fois à l'intérieur, là encore, il y a des règles strictes : pas question de prendre des photos, de s'arrêter, interdiction d'emmener de la nourriture, des bouteilles d'eau, des sacs de couchage ou encore des fleurs. Seul un petit sac à main ou un petit sac à dos sont autorisés", conclut la journaliste.