Mort d'Elizabeth II : le cortège funéraire a quitté Balmoral

Elizabeth II a entamé son dernier voyage. Son cercueil a quitté le château de Balmoral dans la matinée du dimanche 11 septembre et fait plusieurs étapes en Ecosse, dans le plus grand recueillement.

Lentement et sans un bruit, le cercueil de la reine a quitté Balmoral (Ecosse) dans la matinée du dimanche 11 septembre, recouvert d'un drapeau jaune orné d'un lion rouge, symbole de la monarchie en Ecosse, et d'une couronne de fleurs blanches. À une vingtaine de kilomètres, dans le village de Ballater (Ecosse), la foule est figée. Dans ce village où elle aimait se promener en toute simplicité, les habitants la croisaient souvent, accompagnée de son majordome, discrète et souriante.

"C'est vraiment l'endroit où il faut être"

C'est donc en voisins que tous sont venus lui dire adieu. D'autres sont venus de très loin. "On a conduit toute la nuit, on a mis six heures pour arriver ici. C'est vraiment l'endroit où il faut être", confie une femme. Le cortège doit traverser la ville d'Aberdeen (Ecosse), avant de rejoindre Edimbourg (Ecosse) vers 17 heures, où se trouve la résidence officielle de la couronne en Ecosse.