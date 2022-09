DIRECT. Mort d'Elizabeth II : le cercueil de la reine quitte Balmoral pour Edimbourg

Ce qu'il faut savoir

Une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funéraire. Trois jours après son décès dans son château écossais de Balmoral, la reine Elizabeth II entame, dimanche 11 septembre, son dernier voyage : son cercueil quitte Balmoral pour Edimbourg, avant son retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles d'Etat le 19 septembre. Le corbillard royal doit quitter la résidence où la monarque aimait passer l'été, à 11 heures (heure de Paris) par la route, pour arriver à la capitale écossaise, aux alentours de 17 heures après un voyage de près de 300 kilomètres. La foule s'est vue prier de ne pas jeter des fleurs au passage du convoi, pour ne pas troubler l'agencement millimétré du trajet. Suivez les événements dans notre direct.

Les funérailles d'Elizabeth II auront lieu le lundi 19 septembre. La date a été officialisée samedi. Les obsèques se dérouleront dans l'abbaye londonienne de Westminster, où reposent plusieurs rois et reines d'Angleterre.

William, Harry, Kate et Meghan réunis. Les deux couples princiers ont créé la surprise en allant admirer ensemble les fleurs déposées devant le château de Windsor en hommage à Elizabeth II. Notoirement en froid, ils n'avaient pas été vus ensemble en public depuis plus de deux ans.

Charles III officiellement proclamé roi. "God save the King !" Le Conseil d'accession a eu lieu samedi à Londres. "Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion [...] Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", a déclaré le roi âgé de 73 ans.