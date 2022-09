Mort d'Elizabeth II : journée de recueillement à Édimbourg, où la dépouille de la reine a rejoint la cathédrale Saint-Gilles

Au son des cornemuses, le corps d'Elizabeth II a quitté le palais d'Holyroodhouse (Édimbourg, Écosse), lundi 12 septembre. Derrière le cercueil, Charles III retenait ses larmes. La procession royale a débuté dans un silence absolu, troublé seulement par le pas cadencé des gardes et des archers. Elle a pris la direction de la cathédrale Saint-Gilles, située à une vingtaine de minutes au pas, sous les regards de dizaines de milliers de personnes. "Très émouvant, c'était dur. Je n'oublierai jamais de ma vie", confie une Britannique.

Des chants gaéliques appréciés par la reine

La dépouille d'Elizabeth II est ensuite arrivée à la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil est doublé de plomb pour être plus hermétique, car il sera déposé dans une crypte et non mis en terre. Les quatre enfants de la reine, Charles III, Anne et son époux, Andrew et Edward ont suivi le cercueil. Tous les représentants politiques écossais ont également fait le déplacement. Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise, a pris la parole pour un discours religieux. Accompagnés à la harpe, des chants gaéliques, que la reine entonnait lorsqu'elle était jeune. La couronne d'Écosse en or massif a été déposée sur le cercueil. Il sera exposé dans la cathédrale durant 24 heures.