DIRECT. Mort d'Elizabeth II : les Britanniques vont pouvoir se recueillir devant son cercueil

Ce qu'il faut savoir

Les Britanniques vont enfin pouvoir s'approcher de leur si populaire reine. Après avoir rallié Edimbourg (Ecosse), le cercueil d'Elizabeth II va être exposé au public lundi 12 septembre après une procession menée par Charles III. Cette procession lancera une semaine d'adieux jusqu'à ses funérailles nationales le 19 septembre. Suivez notre direct.

Une procession entre le palais d'Holyroodhouse et la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil quittera le palais de pierre en début d'après-midi, à 15H35, heure de Paris, pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles. La foule devrait voir le roi et la reine consort puisque ces derniers marcheront tous deux derrière le corbillard, tandis que les autres membres de la famille royale suivront en voiture, pendant la procession d'une demi-heure sur un peu plus d'un kilomètre.

Un cercueil exposé pendant 24 heures. Lors de la cérémonie religieuse qui suivra à la cathédrale Saint-Gilles, la couronne d'Ecosse, en or massif, sera déposée sur le cercueil. La dépouille de la reine restera exposée dans la cathédrale pendant 24 heures, annonçant une affluence massive.

Départ pour Londres mardi soir. Le corps embarquera mardi soir depuis l'aéroport d'Edimbourg à bord d'un avion royal pour Londres. Il sera de nouveau exposé publiquement 24 heures sur 24, clos, drapé de l'étendard royal, sur une estrade au palais de Westminster à partir de mercredi soir. Il y restera cinq jours avant les funérailles nationales.