"God save the King" : l’hymne britannique est-il réellement d'inspiration française ?

Après la mort de la reine Elizabeth et l'accession de Charles sur le trône, le célèbre "God Save the Queen" va reprendre sa forme masculine. Une chanson héritée du XVIIIe siècle qui, selon une théorie largement relayée, aurait été composée par Lully. Le problème, c'est que cette hypothèse ne repose sur aucune preuve.

C'est le premier jour du règne de Charles III. Samedi 10 septembre, deux jours après l'annonce de la mort d'Elizabeth II, son fils aîné est officiellement proclamé roi du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. L'hymne royal va retentir dans tout le pays mais attention, les sujets de sa majesté ne devront plus chanter God Save the Queen mais God Save the King. Le "national anthem" avait dû être féminisé en 1952 pour l'accession d'Elizabeth au trône. Une chanson qui, selon une théorie souvent relayée et réactivée lors du jubilé de la reine en juin 2022, aurait une origine française. Mais en avons-nous vraiment la preuve ?

La théorie de la fistule anale de Louis XIV

"L'hymne national britannique dans sa forme actuelle date du XVIIIe siècle. Les paroles et la mélodie sont anonymes et pourraient remonter au XVIIe siècle", affirme sobrement le site officielle de la famille royale. Et si cette œuvre avait été composée en France ? Après tout la devise du Royaume-Uni est bien écrite dans la langue de Molière : "Dieu est mon roi".

Cette hypothèse de l'origine française est présentée comme un fait historique par de nombreux sites d'information qui fondent leur argument sur les Souvenirs apocryphes de la marquise de Créquy (rédigés entre 1710 et 1803). Selon ces écrits, God Save The Queen serait en fait une adaptation de la chanson Grand Dieu Sauve le Roi composée en 1686 par nul autre que Jean-Baptiste Lully pour fêter la guérison du roi Louis XIV opéré d'une fistule anale. Ce serait en effet Haendel, compositeur officiel de la couronne d'Angleterre, de passage à Versailles en 1714 qui aurait recopié la partition et fait traduire les paroles.

Une absence de source

Un récit qui flatte notre fierté nationale mais qui ne repose sur aucune preuve historique, regrette Thomas Leconte, chercheur au Centre de musique baroque et spécialiste du cérémonial royal. On trouve pourtant des interprétations du Grand Dieu Sauve le Roi assez bluffantes sur Youtube. "Cela ressemble" à la mélodie de God Save the King, reconnaît Thomas Leconte "mais quelles sont les sources", interroge-t-il ? "Il n'y a aucune mélodie connue de Lully qui se rapproche de God Save The King". Selon lui l'orgine française de l'hymne royal britannique est "une légende".

"God Save The King est une chanson patriotique jouée publiquement pour la première fois à Londres en 1745", explique le site de la famille royale britannique. Elle a été chantée à la fin d'une pièce de théâtre pour célébrer la victoire du prince Charles (le premier) lors de la célèbre bataille de Prestonpans. Cette performance a eu un tel succès que la chanson a par la suite été reprise dans d'autres théâtres pour fêter les monarques avant de devenir l'hymne royal officiel. Avant cette date, il n'y a pas de "forme imprimée" de la mélodie, poursuit Thomas Leconte, pas de trace d'une origine française.

Pas de paroles officielles

Selon le chercheur, il est plus probable en revanche que le texte de God Save The King ait été rédigé sous influence française. "Au début du XVIIe siècle, Louis XIV demande à ce que les cérémonies et les offices religieux se terminent par la prière pour le roi". Un psaume de la bible qui se termine par ces mots : "Eternel, sauve le roi ! Réponds-nous, quand nous faisons appel à toi". Or, ajoute Thomas Leconte, "Charles II, cousin de Louis XIV, avait dû se réfugier en France [pour échapper aux forces républicaines] et s'est inspiré de lui pour restaurer la monarchie britannique [en 1660]." Cette prière latine pourrait ainsi avoir été traduite par l'Eglise anglicane jusqu'à devenir une chanson populaire au XVIIIe siècle. Mais, là encore, il ne s'agit que d'une hypothèse.

God Save The King est donc encore aujourd'hui un hymne mystérieux. Et contrairement à notre Marseillaise, il n'y a pas de paroles officielles, précise le site de la famille royale. "Les mots sont une question de tradition, des couplets ont été ajoutés au fil des années". La mélodie, elle, n'a pas bougé et a été utilisée par près de 140 compositeurs tels que Beethoven, Haydn et Brahms... Avant d'être reprise par les Sex Pistols dans leur mythique God Save The Queen.