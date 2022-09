Funérailles d’Elizabeth II : Londres se prépare à la cérémonie

Les funérailles de la reine Elizabeth II auront lieu lundi 19 septembre à Londres, au Royaume-Uni. La cérémonie débutera à 12h, heure française, à l’abbaye de Westminster (Londres, Royaume-Uni), qui accueillera quelque 2 200 invités triés sur le volet. Parmi lesquels des centaines de dignitaires du monde entier, un millier d’invitations manuscrites ont été envoyées partout dans le monde.

Trois messes

Si on ne connaît pas encore la liste précise de ceux qui ont confirmé, on sait déjà que l’événement est décrit comme l’un des plus grands moments diplomatiques du siècle. Après la cérémonie, deux minutes de silence seront respectées dans tout le pays avant une procession qui amènera le cercueil vers le château de Windsor. En toute fin de journée, une troisième messe strictement privée précédera l’inhumation dans la plus grande intimité, explique le journaliste de France Télévisions, Ambroise Bouleis.