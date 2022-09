Funérailles d'Elizabeth II : les prix des transports pour Londres grimpent en flèche

L'addition risque d'être très salée pour les fans français de la royauté. Ceux qui veulent se rendre à Londres dans les prochains jours pour les funérailles d'Elizabeth II, prévues lundi 19 septembre, risquent d'y mettre une bonne partie de leurs économies. Les prix ont bondi depuis le décès de la reine pour les transports et les hôtels.

Faire Paris-Londres en Eurostar samedi 17 ou dimanche 18 septembre, coûtera plus de 240 euros pour un aller simple. Des prix qui ont augmenté de plus de 20% sur certains trains peu après l'annonce de la date des funérailles d'Elizabeth II. C'est aussi visible pour repartir de Londres le lendemain, le mardi 20 septembre, les billets coûtent jusqu'à 224 euros. C'est lié, selon Eurostar, à une légère hausse de la demande sur ce week-end.

QUEEN ELIZABETH II 1926 – 2022

We are deeply saddened to hear of the death of The Queen and our thoughts are with The Royal Family. Today, we’re sharing the fond memory of The Queen attending the launch of our very first train in May 1994. pic.twitter.com/XZX07TqFoO