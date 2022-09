Mort d'Elizabeth II : mugs, tee-shirts, figurines... Les souvenirs à l'effigie de la reine déjà en rupture de stock

Il trône déjà en bonne place dans la vitrine du magasin de Sean, entre des drapeaux du Royaume-Uni et des magnets de bus impérial rouge à deux étages : un tee-shirt à l'effigie de la reine. Sous son buste, les dates 1926-2022. "Il est arrivé tout juste hier, avec la photo de la reine, et ses dates de naissance et de décès, explique Sean. Il se vend très bien, on a aussi plusieurs couleurs."

"Les gens achètent aussi beaucoup les figurines qui dansent, les assiettes, les mugs... Tout ce qui représente la reine !" Sean, vendeur dans une boutique de souvenirs à Londres à franceinfo

À tel point que certains produits sont en rupture de stock. C'est le cas du voisin et concurrent de Sean, juste en face : "Maintenant, depuis la mort de la reine, les gens achètent plus, confie ce vendeur. Certains produits sont en rupture de stock. Nous essayons d'avoir de nouveaux produits, mais cela prendra une ou deux semaines pour que nous les recevions. Nous faisons tout notre possible pour les avoir au plus vite."

Pas de goodies Charles III avant les funérailles de sa mère

Ces boutiques anticipent une forte demande au moment des funérailles, dans huit jours, quand des milliers de Britanniques viendront dire un dernier adieu à leur souveraine. Elle sera bientôt remplacée par son fils Charles aussi sur les mugs. "Oui oui nous allons en avoir aussi, mais après l'enterrement, pas avant. Seulement après, quand il montera vraiment sur le trône." Et on pourra alors, avec les ventes, mesurer la cote de popularité du roi Charles III.