Funérailles d'Elizabeth II : la peine des Britanniques de France

Pour trois femmes britanniques qui habitent en France depuis plusieurs années, il n'est pas question de manquer les funérailles de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre. "En 1953, j'avais huit ans à l'époque, ils ont donné une petite broche à toutes les petites filles comme souvenir du couronnement", se souvient Pamela Lintingre, qui a gardé sa broche 69 ans plus tard. Jean-Claude, le mari de Pamela, regarde la cérémonie d'un air un peu amusé. "Cela fait partie de la culture de mon épouse, je ne comprends pas mais je respecte", affirme-t-il.



"Je suis toujours sous le choc"

Dans le Périgord, où beaucoup d'Anglais ont établi leur villégiature, un pub était 100 % britannique. Loin des yeux, mais toujours près du cœur. "Cela a été un choc, et je suis toujours sous le choc. C'est très difficile d'imaginer qu'elle n'est plus là, parce qu'on l'a toujours connue", confie une femme. "Elle a régné 70 ans et elle en avait 96. Elle a eu une longue vie, elle a servi son pays et le Commonwealth", déclare une autre Britannique. Un moment de communion, d'émotion et d'unité pour dire adieu à leur souveraine.