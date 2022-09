Funérailles d'Elizabeth II : des obsèques coûteuses pour l'économie britannique

Les funérailles de la reine Elizabeth II ont lieu lundi 19 septembre à Londres (Royaume-Uni). Aucun chiffre officiel n'a été communiqué, mais une chose est sûre : les obsèques grandioses vont coûter cher aux contribuables britanniques : de 35 jusqu'à 40 millions d'euros selon les différentes estimations. À titre de comparaison : les obsèques de la mère d'Elizabeth II, la reine-mère, aussi prénommée Elizabeth, en 2002, se sont chiffrées à 6,2 millions d'euros.



Une mise à l'arrêt du pays qui coûte cher

En 1997, autre enterrement dans la famille royale : celui de la princesse Diana. Coût estimé : entre 3 et 5,7 millions d'euros. À chaque fois, la dépense principale était la sécurité. Mais la facture des funérailles d'Elizabeth II devrait monter encore plus haut, puisque ce sont les premières funérailles d'État depuis 1965, et la mort de Winston Churchill. C'est surtout la mise à l'arrêt du pays qui va coûter cher : le jour des funérailles de la reine est férié, alors de nombreux supermarchés et chaînes de magasins seront fermés. Une interruption de l'activité économique malvenue, alors que le Royaume-Uni traverse une crise de grande ampleur.