"Fin d'un monde", "peine d'Angleterre" et "cœurs brisés"... La presse internationale rend un hommage unanime à la reine Elizabeth II

Une pluie d'hommages. Dès l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, les réactions se sont instantanément multipliées, émanant de chefs d'Etat comme d'anonymes. Et les journaux du monde entier consacrent évidemment tous leur une à ce triste événement vendredi.

>> Mort de la reine Elizabeth II : suivez en direct les dernières informations et les réactions après le décès de la souveraine

Le Royaume-Uni en deuil

The Times et The Guardian utilisent la même photo, celle en couleurs d'une jeune Elizabeth II lors de son couronnement en juin 1953. Le premier titre "Une vie au service" et met en quatrième de couverture un message de la reine datant de 1957 dans lequel elle déclare : "Je ne peux pas vous mener à la bataille. Je ne peux pas vous donner des lois ou administrer la justice, mais je peux faire quelque chose d'autre : je peux donner mon cœur et mon dévouement à ces vieilles îles, et à tous les peuples de notre fraternité de nations".

The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022 pic.twitter.com/5ROqSmVqE1 — The Guardian (@guardian) September 8, 2022

"Le deuil est le prix à payer pour l'amour", écrit The Daily Telegraph, reprenant une citation de la reine. Le journal consacre un dossier de 28 pages à la mort de la souveraine, avec des photos d'archives. The Sun consacre, lui, 36 pages à la mort de la reine et titre : "Nous vous avons aimée, Madame".

"Nos cœurs sont brisés", avance le Daily Mail. "Comment trouver les mots ? Notre chagrin se compose d'une centaine d'émotions différentes, toutes difficiles à saisir", écrit le tabloïd. "Toute la journée, nous avons su que quelque chose n'allait pas", poursuit-il. Enfin, le Daily Telegraph salue "La reine de tous nos cœurs".

The world is in mourning after Queen Elizabeth II died aged 96.

Read our special commemorative edition https://t.co/heSGsEQLOn pic.twitter.com/GLDJ8uxjxk — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) September 9, 2022

L'Ecosse salue également Elizabeth II, qui s'est éteinte dans son château de Balmoral. The National affiche une photo de la reine, accompagnée de ses chiens, les fameux corgis.

La France salue une "icône universelle"

En France, les unes des quotidiens nationaux et régionaux font écho à celles parues outre-Manche. Libération titre "La peine d'Angleterre" avec une photo en noir et blanc de la jeune reine, drapée d'une longue cape. "Icône universelle, elle a traversé un siècle d'histoire sans jamais faiblir, sans jamais se livrer", écrit le quotidien. "La peine d'Angleterre" revient également en une du Journal du Centre, du Berry Républicain et de L'Eveil de la Haute-Loire avec la même photo du visage de la monarque derrière une vitre striée par la pluie.

Voici la une du Berry républicain du vendredi 9 septembre 2022 pic.twitter.com/8nJuUP9iJA — Le Berry républicain (@leberry_fr) September 8, 2022

"Une vie de reine", met en une La Croix. "Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, est décédée hier. Durant soixante-dix ans, elle a incarné son pays avec dignité, enracinant sa mission dans sa foi", peut-on lire sur la première page du journal, qui lui aussi met en avant une vieille photo en noir et blanc de la monarque.

#ÀLaUne de notre édition spéciale



➡️ Elizabeth II, une vie de reine pic.twitter.com/CHy7jZ7rVt — La Croix (@LaCroix) September 8, 2022

Le Parisien titre "Nous l'avons tant aimée". "Une page d'histoire se tourne (...) La reine incarnait un conservatisme, une constance et une foi inébranlable." Par ailleurs, le quotidien a ressorti la une consacrée au sacre de la reine en 1953.

La une du "Parisien" du 9 septembre 2022, consacrée à la mort de la reine Elizabeth II. (LE PARISIEN)

«Le sacre d’Elizabeth II» : quand Le Parisien racontait, en 1953, le couronnement de la reine

via @le_Parisien https://t.co/LRJShGMrxR — Antonin Chilot (@antoninchilot) September 9, 2022

L'hebdomadaire Gala met en une toute la famille royale et titre "Adieu Mummy", assurant que, "pour ses enfants, elle était plus qu'une reine". Paris Match titre de son côté sur "La fin d'un monde", avec une photo récente de la reine, souriante.

La couverture de « Gala ». pic.twitter.com/y9jgTq8p0N — Cyril Petit (@CyrilPetit) September 8, 2022

Enfin, Corse matin joue sur les contrastes avec sa une sur fond noir et un gros plan de profil de "The Queen".

La presse internationale au diapason

Dans le reste du monde, la mort de la reine Elizabeth II occupe également la majeure partie des grands quotidiens ou magazines. En Allemagne, Der Spiegel réalise une très belle une avec Elizabeth II couronnée, fermant les yeux.

Aux Etats-Unis, The New Yorker ne met pas une photo mais, comme à son habitude, une illustration de la reine sur le fond de l'Union Jack.

La couverture du prochain « New Yorker ». #ElizabethII pic.twitter.com/JrO0yrTcFh — Cyril Petit (@CyrilPetit) September 8, 2022

Le magazine américain Time utilise la même photo que Libération, mais en la mettant en couleurs. On découvre alors ce long manteau noir qui habille la reine.

La Belgique n'est pas en reste. La Libre utilise une photo d'Elizabeth II dans l'ombre et titre "Une vie, un règne, un siècle". Le Soir fait écho en titrant "La reine d'un siècle". Enfin, L'Avenir est plus sobre avec une photo en noir et blanc accompagnée simplement d'un "Elizabeth II 1926-2022".

Les unes de la presse belge francophone. pic.twitter.com/wQ6FdilB7V — Cyril Petit (@CyrilPetit) September 8, 2022

Enfin, l'Espagne dit adieu à la reine "Isabel II". "L'annonce de sa mort a provoqué une profonde tristesse chez le public britannique", commente El Mundo. El Pais écrit que la reine était un "symbole universel de ce que représente une maison royale européenne" et "un élément fondamental de l'histoire britannique dans la seconde moitié du XXe siècle".