Charles III va-t-il commencer son règne par une vague de licenciements ?

Le personnel de maison, l’équipe de communication, les secrétaires privés, le bureau des finances : tous ces salariés ont reçu l’inquiétant courrier. Signé par le principal assistant du nouveau roi, il y est écrit que certains postes ne seront "plus nécessaires". Selon The Guardian, ce sont une centaine d'emplois qui sont ainsi menacés. Le quotidien britannique a en effet eu accès au document adressé au personnel de Clarence House, la demeure de Charles jusqu’ici.

>> Des Beatles aux Simpson, l'héritage pop d'Elizabeth II lui survivra-t-il ?

Plusieurs dizaines de salariés sont avertis que des suppressions de postes seront "inévitables". En fait, ils feront doublon avec ceux qui existent déjà à Buckingham, là où Charles III travaillera désormais, bien que l'on ne sache pas encore s’il y habitera, comme sa mère Elizabeth. Enfin, le document précise que ces licenciements n’interviendront pas avant trois mois et les indemnités seront "améliorées".





King Charles’s staff given redundancy notice during church service for Queen https://t.co/7kHTs9E2sn