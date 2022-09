Mort d'Elizabeth II : trop d'ours Paddington et de sandwichs à la marmelade devant Buckingham Palace

Des petits chapeaux rouges et des cirés bleus ressortent au milieu des fleurs entreposées dans Green Park, à côté de Buckingham Palace. Des dizaines de peluches à l'effigie de l'ours Paddington ont été déposées par les Britanniques en hommage à la reine Elizabeth II, après sa mort jeudi 8 septembre. Tous se souviennent de la courte vidéo diffusée, en juin, lors du jubilé de platine de la reine. La reine partageait un thé avec l'ours Paddington et sortait un sandwich de marmelade de son sac à main. Sandwichs que l'on retrouve aussi parmi les tas de fleurs.

Mais la direction des Royal Parks demande depuis lundi aux visiteurs d'arrêter. C'est dans un anglais très châtié et très précautionneux qu'elle l'annonce sur son site : "Nous préférerions que les visiteurs n'apportent pas d'objets qui ne sont pas des fleurs, comme les ours en peluche ou les ballons."

Les Royal Parks demandent de déposer "uniquement des matériaux organiques ou compostables" dans un souci de "durabilité". Des fleurs, des plantes, mais sans emballages. Les cartes et les dessins ont aussi leur place, mais elles seront ensuite stockées ailleurs. "L'opération sera effectuée avec discrétion et délicatesse", indique la direction des Royal Parks.

