DIRECT VIDEO. Le Talk franceinfo : des Beatles aux Simpson, l'héritage pop d'Elizabeth II lui survivra-t-il ?

La reine Elizabeth II s'est éteinte jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Avec plus de soixante-dix ans de règne, la reine d'Angleterre est devenue une véritable figure de la culture pop. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18h, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

La reine d'Angleterre est décédée jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, détenant ainsi le record du plus long règne de l'histoire britannique. Entre références et provocations, Elizabeth II a inspiré musiciens, réalisateurs et autres créateurs de mode. Imprimé sur des timbres, des billets de banque et des t-shirts puis repris dans certains tableaux d'Andy Warhol, le visage de la reine est devenu un véritable symbole de la pop culture.

Pour en discuter, Manon Mella reçoit Eric Fottorino, écrivain, co-fondateur de l'hebdomadaire Le 1 et Franck Mathevon, journaliste et ancien correspondant de Radio France à Londres.

Elizabeth II, reine de la pop ?

Depuis son couronnement, en juin 1953, le règne de la reine Elizabeth II semble intimement lié à l'évolution de la communication et des médias. En effet, le sacre de la Reine est le premier diffusé en intégralité et en direct à la télévision. Cependant, c'est surtout en tant que source d'inspiration et de détournement artistique que l'image d'Elizabeth II s'est modernisée. Des Sex Pistols à The Crown, en passant par l'incarnation de son propre rôle aux côtés de James Bond, comment la Reine a-t-elle su jongler entre personnalité publique et personnage iconique de la culture populaire ? Et cette empreinte pourra-t-elle se renouveler via Charles III ?

