De la soupe à la tomate sur l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Deux militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté du potage sur Les Tournesols, un chef-d'oeuvre de Van Gogh peint en 1888 et exposé à la National Gallery de Londres, vendredi 14 octobre en fin de matinée.

La scène a été filmée par un journaliste du Guardian et l'action a été revendiquée sur Twitter par le mouvement, qui demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. "Qu'est-ce qui a le plus de prix, l'art ou la vie ?" interroge Just Stop Oil dans son message.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’



Is art worth more than life? More than food? More than justice?



The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws — Just Stop Oil ⚖️ (@JustStop_Oil) October 14, 2022

Contacté par franceinfo, le musée britannique précise que le tableau, dont le prix est estimé à plus de 86 millions d'euros, est intact car il était vitré. Seul le cadre est légèrement endommagé. Les deux activistes ont été arrêtées par la police, précise-t-il.