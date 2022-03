Le Royaume-Uni confirme la libération de deux binationaux détenus en Iran

Ils devraient retrouver leurs proches dans les prochaines heures. Le gouvernement britannique a confirmé, mercredi 16 mars, la libération de deux binationaux irano-britanniques qui étaient détenus en Iran soulignant qu'ils retourneraient dans la journée au Royaume-Uni. "Je peux confirmer que Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori retourneront au Royaume-Uni aujourd'hui" et "ils seront réunis avec leurs familles plus tard dans la journée", a indiqué sur Twitter la cheffe de la diplomatie Liz Truss.

Dans le même temps, la ministre a annoncé que le gouvernement britannique avoir soldé avec Téhéran une dette de près de 400 millions de livres (476 millions d'euros), qui datait de l'époque du Chah d'Iran. Toutefois, le règlement de cette dette "dans le plein respect des sanctions britanniques et internationales", n'a pas été présenté comme directement lié à la libération des deux détenus. "Ces fonds seront réservés uniquement à l'achat de biens humanitaires", a déclaré la cheffe de la diplomatie.

Des discussions internationales en cours

Elle a également précisé que Londres continuerait à oeuvrer au départ d'Iran de Morad Tahbaz, un Irano-Américain ayant également la nationalité britannique, qui a lui bénéficié d'une libération conditionnelle.

L'Iran et le Royaume-Uni sont, parallèlement, engagés dans des discussions à Vienne sur un nouvel accord sur le nucléaire iranien, avec la Russie, la Chine, les Etats-Unis, l'Allemagne, la France et le reste de l'Union européenne. La France a appelé toutes les parties à accepter le projet de texte actuellement sur la table. "Il y a une urgence critique à conclure", a plaidé Paris, Téhéran se rapprochant de la capacité de fabriquer une arme nucléaire.