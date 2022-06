Jubilé de platine d'Elizabeth II : un nouveau portrait de la reine diffusé pour l'occasion

"Premier monarque de l'histoire britannique à célébrer un jubilé de platine", peut-on lire en légende. Pour célébrer les 70 ans sur le trône d'Elizabeth II, la famille royale a diffusé mercredi 1er juin un nouveau portrait de la reine, 96 ans, sur les réseaux sociaux. Elle y figure assise, souriante, vêtue d'un ensemble bleu. Le cliché a été pris par le photographe Ranald Mackechnie, dans le château de Windsor.

