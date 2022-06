Jubilé de platine d'Elizabeth II : "C’est juste fantastique !", ces fans de la reine ont passé la nuit devant Buckingham Palace

Essais des micros et des enceintes, les barrières déjà en place sur le Mall ajustées... Une foule immense est attendue le long de cette grande artère du coeur de Londres menant au palais de Buckingham pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Ce jeudi matin, le défilé militaire "Trooping the Colour" ("Salut aux couleurs") marque officiellement l’anniversaire de la reine, née en avril. Cette parade avec plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens est attendue de pied ferme par certains fans de la famille royale. Et pour être sure d’etre aux premières loges, certains n'ont pas hésité à dormir sur place, dans des tentes ou des sièges pliants.

"C’est ma tente ! Et l’autre, c’est celle de mon amie !", rigole Jane, qui a donc passé la nuit ici. Venue de Winchester, la quinquagénaire blonde porte une couronne en plastique un peu usée aux couleurs du drapeau britannique : elle l’a depuis des années et la sort à chaque jubilé de la reine. "Elle représente beaucoup pour moi ! C’est une femme merveilleuse, qui ne se plaint jamais ! J’ai hâte de voir la parade, mais je ne suis pas sûre de voir la reine. Peut-être qu’elle garde son énergie pour la cérémonie religieuse qui aura lieu demain. C’est une vieille femme maintenant et ça me fait mal au coeur de dire cela... Mais on ne sait jamais ! C’est la Reine et elle peut faire ce qu’elle veut !"

Répétition pour le défilé militaire du jubilé de platine d'Elizabeth II à Londres (Royaume-Uni), le 28 mai 2022. (RASID NECATI ASLIM / ANADOLU AGENCY / AFP)

"Lui montrer notre soutien"

Leslie, elle, est venue du Kent. Et elle ne voulait rater ce jubilé pour rien au monde : elle se relaye avec des amies sur des petites chaises pliantes accrochées aux barrières. Et pas de doute, elles font tous ces efforts pour être au premier rang. "Je suis fan de la reine : c’est 70 ans de règne ! C’est juste fantastique ! Donc on est ici pour lui montrer notre soutien, pour lui faire savoir qu’on l’apprécie ! On est ici pour la célébrer et lui montrer ce qu’elle signifie pour nous. Elle est âgée, vous savez, et, malheureusement, elle devra un jour nous quitter et ce sera un jour très triste. Mais elle est encore là ! Et on célèbre ce jubilé avec elle et on va faire la fête !"

Environ 1.500 militaires et musiciens défileront pour ce "Trooping the Colour", coup d’envoi des festivités de ce jubilé.