Jubilé de la reine : Elizabeth II va-t-elle apparaître de nouveau ?

C’était une absence très remarquée. La reine Elizabeth II n’était pas à la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul, vendredi 3 juin. Prétextant une fatigue de la souveraine, Buckhingam Palace a fait savoir qu’elle n’assisterait pas non plus à la course hippique d’Epsom prévue samedi 4 juin. Les spéculations vont donc bon train et les Anglais se demandent s’ils auront l’occasion de revoir la reine avant la fin des festivités, prévue dimanche 5 juin.



Trois apparitions encore possibles

Si la reine a dû annuler deux participations à des événements, elle peut théoriquement participer à encore trois célébrations prévues. La première, c’est le grand concert donné en son honneur samedi 4 juin au soir. Il serait également possible de la voir à l’occasion des fêtes de voisins organisées dimanche 5 juin. Enfin, la grande parade artistique est la dernière célébration à laquelle elle pourrait assister, même si pour l’instant rien n’est sûr quant à sa présence.