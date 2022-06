Jubilé de la Reine : Élisabeth II célébrée en grande pompe

Chaque année, c’est un évènement mais encore plus cette année pour les 70 ans du règne de la monarque britannique.La reine fête son jubilé. Âgée de 96 ans, Elisabeth II en a profité pour faire publier un nouveau portrait d’elle, souriante et toute vêtue de bleu. Une image a d’abord frappé, ce sont les trois générations réunies dans un carrosse avec Camilla, Kate Middleton et ses enfants. Ensuite, le prince Charles est monté à cheval pour passer les troupes britanniques en revue. Normalement, c’est une tâche réservée au monarque, mais elle n’est plus en âge de pouvoir monter à cheval.

Une fête qui mobilise les Anglais

"C’est un anniversaire fantastique pour la reine et nous nous devions d’être là", explique une Anglaise. Comme elle, de nombreux Britanniques se sont retrouvés dans Londres pour célébrer leur reine bien-aimée. Cet événement est cependant mondial et certaines personnes sont venues des Etats-Unis et même de Nouvelle-Zélande pour célébrer ce jubilé. Les festivités vont durer les 4 prochains jours pour celle qui est considérée comme la mère de la Nation.