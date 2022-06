Jubilé d'Elizabeth II : la reine encore absente

La course hippique du derby d’Epsom (Royaume-Uni) est l’un des événements préférés de la reine Elizabeth II. Pourtant, c’est sa fille, la princesse Anne, qui a fait le déplacement samedi 4 juin pour la représenter. La souveraine de 96 ans, qui souffre de problèmes de mobilité, a ressenti un "certain inconfort" au premier jour du jubilé, jeudi 2 juin. Au même moment, le prince William, sa femme Kate, et leurs enfants George et Charlotte étaient au pays de Galles. Ils étaient en visite à Cardiff pour assister aux répétitions d’un concert.

22 000 personnes à Londres

Car ce troisième jour de jubilé est marqué par la fête. Et la plus grande se situe à Londres. De nombreuses stars sont venues pour célébrer les 70 ans de règne de la reine, qui suit l’événement à la télévision. Le groupe Queen, accompagné du chanteur Adam Lambert, ouvre ce gigantesque concert. Trois scènes reliées entre elles par des passerelles ont été foulées par Diana Ross, Alicia Keys ou encore David Beckham. 22 000 personnes ont fait le déplacement.