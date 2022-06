Dans son dernier ouvrage "Pour la Reine", Jean des Cars rend hommage à Elizabeth II

En plein jubilé de platine d’Elizabeth II, Jean des Cars, spécialiste de la monarchie britannique publie un nouvel ouvrage "Pour la reine" (Éditions Perrin) où il dresse un portrait, tout en intimité, de celle qui règne sur le trône britannique depuis plus de sept décennies.

Jean des Cars, biographe, a eu l’idée du livre "Pour la Reine" après le dernier discours de Noël d’Elizabeth II. "Elle s’est adressée de la manière la plus humaniste possible aux populations frappées par tous les fléaux possibles. C’était très émouvant", explique l’historien. Il rappelle également qu’elle est aujourd’hui le seul chef d’état en fonction à avoir connu et vécu la Seconde Guerre mondiale.

En phase avec les évolutions

"La Reine est en phase avec les évolutions", précise Jean des Cars. Elle accompagne le "Swinging London" des années 60. Elle a aussi accompagné la mode. "Il y a beaucoup de délicatesse chez Elizabeth II", ajoute-t-il. Qu’en-est-il alors de ses défauts ? En-a-t-elle ? "Nécessairement, mais elle réussit à bien les masquer", déclare le spécialiste de la monarchie britannique.