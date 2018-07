Après le nouvel empoisonnement au Novitchok en Angleterre, un scientifique russe n'a "aucun doute que derrière se trouve la Russie"

Vil Mirzaianov, un scientifique russe dissident exilé aux États-Unis depuis le milieu des années 1990, est celui qui a révélé l'existence du Novitchok, l'agent neurotoxique particulièrement violent utilisé contre l'ex-espion russe Serguei Skripal notamment.

En Grande-Bretagne, quatre mois après l’empoisonnement de l’ex-espion russe Serguei Skripal, deux Britanniques ont été eux aussi exposés au même poison, le Novitchok. Le couple est tombé malade, samedi 30 juin, à une douzaine de kilomètres seulement de Salisbury, là où Skripal et sa fille avaient été contaminés. "Cela ne fait aucun doute que derrière toutes ces attaques se trouve la Russie", a déclaré,à franceinfo jeudi 5 juillet, Vil Mirzaianov, un scientifique russe dissident exilé aux États-Unis.

"Seule la Russie a inventé cet agent toxique. Ils l'ont expérimenté, ils ont dépensé des millions de dollars dans ces recherches", a rapporté Vil Mirzaianov. Selon le scientifique russe exilé, l'empoisonnement des deux quadragénaires britanniques, est tout simplement une opération de diversion : "C'est une vieille méthode du KGB. Ils veulent faire diversion, par rapport à l'enquête sur les Skripal. Pour faire croire que que c'est un problème interne purement britannique."

