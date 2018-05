GRAND FORMAT. "On a l'impression de vivre dans 'X-Files'" : à Salisbury, la vie empoisonnée par la tentative d'assassinat d'un ex-espion russe

Les temps sont durs pour Archie. Voilà bientôt trois mois que ce chien du Tibet, un Lhassa Apso de 7 ans, est privé de son pub préféré. Lorsque son maître, Steve Cooper, s'arrêtait pour boire une bière au Mill, il pouvait y profiter des gamelles d'eau, des couvertures et des lits pour chiens mis à sa disposition. Ce bar-restaurant de Salisbury, élu "pub le plus dog-friendly" du Royaume-Uni en 2016, proposait même des biscuits pour chiens confectionnés par la patronne. "Un délice", à en croire le propriétaire d'Archie, qui assure avoir lui-même goûté ces spécialités au beurre de cacahuètes.

Avec la fermeture du Mill, Steve Cooper a perdu non seulement le pub le plus proche de chez lui, mais aussi une certaine forme d'innocence. Bien malgré lui, en mettant les pieds dans cette brasserie le 4 mars dernier avec sa femme et son chien, cet amateur de bières s'est retrouvé aux premières loges d'une tentative d'assassinat et d'une future crise diplomatique internationale. Comme lui, c'est tout Salisbury qui a été secoué par l'empoisonnement de Sergueï et Ioulia Skripal, un ancien agent double russe et sa fille, retrouvés inconscients sur un banc de la ville après avoir pris un verre au Mill et déjeuné au restaurant Zizzi.

Près de douze semaines après les faits, le mystère reste aussi épais qu'un brouillard anglais. La police et les équipes de décontamination continuent d'occuper une partie de la ville et des environs. Les habitants, eux, tentent de retrouver une vie normale, entre flegme et impatience.