Jeux olympiques de Paris en 2052 : on vous explique comment franceinfo a construit son récit d'anticipation

La rédaction de franceinfo a épluché de nombreux rapports et consulté plusieurs experts du climat et du monde du sport pour décrire les Jeux de 2052. Voici la méthodologie adoptée.

En marge des Jeux olympiques de Paris 2024, qui s'ouvrent le 26 juillet, franceinfo publie plusieurs articles décrivant à quoi pourraient ressembler ces mêmes Jeux, au milieu du siècle, sous un climat plus chaud. Pour réaliser ce récit d'anticipation, nous nous sommes d'abord appuyés sur l'expertise de scientifiques, spécialistes du climat et du monde du sport. Certains faits, références et profils sont réels. Nous les projetons dans le monde de 2052. D'autres relèvent de la fiction, mais s'inscrivent en cohérence avec les analyses des sources consultées.

Concernant le climat, franceinfo se base sur le scénario de réchauffement le plus probable, qui correspond à +2,7°C en France en 2050 par rapport à l'ère préindustrielle. Un scénario qui revêt "très peu d'incertitude" d'ici au milieu du siècle, d'après Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo-France. Tout comme ses conséquences sur la météo.

Les solutions d'adaptation et d'atténuation évoquées dans ce récit sont en accord avec l'expertise livrée par plusieurs scientifiques. Franceinfo se projette ainsi dans un monde où la France n'a pas atteint l'objectif de neutralité carbone en 2052. Certaines réponses à la crise sont décriées. Ce tableau futur dépend évidemment des décisions politiques, des innovations et de l'évolution des comportements de la société dans les années à venir.

>> Retrouvez les six récits, au fil de leur publication du 26 juillet au 11 août : jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 et jour 6.

Nos sources

Les chercheurs et experts : Paquito Bernard, chercheur en sciences de l'activité physique à l'université de Montréal ; Anthony Berthou, ancien triathlète en équipe de France junior, aujourd'hui nutritionniste et enseignant à Polytechnique Lausanne sur les enjeux mondiaux de l'alimentation ; Loïc Dombreval, vétérinaire, président du CNPA (Conseil national de la protection animale) ; Anatole Lécuyer, directeur de l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) ; Bruno Lina, virologue au Centre international de recherche en infectiologie de Lyon et chef de service du laboratoire de virologie des Hospices civils de Lyon ; Olivier Rabin, directeur scientifique à l'Agence mondiale antidopage ; Amandine Richaud-Crambes, ingénieure en environnement et urbaniste à l'Ademe ; Daniel Scott, professeur à l'université canadienne de Waterloo, chercheur sur les changements climatiques et le tourisme ; Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo-France ; Jean-Pierre Toussaint, professeur de physiologie et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport.

Le monde du sport : Fédération française d'aviron ; Fédération française de gymnastique ; Fédération française de handisport ; Fédération française de la montagne et de l'escalade ; Fédération française de voile ; Sarah Guyot, ancienne championne de kayak ; Younès Nezar, sprinteur et cofondateur du collectif des Climatosportifs ; Marie Sallois, directrice du développement durable au CIO ; Quitterie Tresca, jeune escrimeuse.

Les organisations et entreprises : Afnor, certificateur ; Alexis Teytaut, directeur commercial France de Tarkett Sports, société spécialisée dans les revêtements de sols et surfaces de sports ; Isabelle Susini, directrice de l'organisation 1% for the Planet ; Maggie Schelfhaut, responsable du service communication de la société Fraîcheur de Paris ; deux membres du mouvement Extinction Rebellion ; Paul Guinard, cofondateur de la marque Nolt, équipementier de sport ; Simon Muschtler, créateur de la marque Rebond qui fabrique des ballons ; Kevin Tayebaly, cofondateur du salon ChangeNow ; Vanessa Montagne, directrice de la filière Sports et loisirs de l'organisme Ecologic.

Les rapports et études : "Dérèglement climatique : le monde du sport à +2°C et +4°C" du WWF ; "Décarbonons les stades" du think tank The Shift Project ; la "Stratégie de résilience" de la ville de Paris ; "L'avenir de l'activité physique et sportive dans un contexte de changement climatique" de l'Ademe ; "Jeux olympiques et paralympiques 2024 : faire face au défi climatique et énergétique des déplacements internationaux" de l'association The Shifters ; "Climate change and the future of the Olympic Winter Games: athlete and coach perspectives" publié dans Current Issues in Tourism ; "Stepping up the game against climate change" publié dans ScienceDirect ; "Quel sera l'impact du changement climatique sur le sport en 2050 ?", d'Axa Climate.

Ainsi que de nombreux articles et publications.

